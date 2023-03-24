زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو أعضاء حزب نتنياهو للتمرد

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأكاذيب، كما دعا لابيد أعضاء حزب بنيامين نتنياهو إلى الانشقاق عنه، وذلك بعد أن قال نتنياهو إن المعارضة ترفض الجلوس على طاولة الحوار، وإن التعديلات القضائية تستجيب لمطالب كافة الأطراف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إن حكومته مصممة على المضي قدما في إصلاح النظام القضائي، مضيفا أن ممثلي المعارضة رفضوا الدخول في حوار بخصوص الملف.

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وصرح نتنياهو قائلا: "سنتقدم وسنصحح بشكل مسؤول لإعادة التوازن بين السلطات.. المسار الأفضل لتحقيق هذا الإصلاح لمنع التصدع في الشارع هو التوصل إلى توافق عريض".

وأردف "أنا أصغي لمخاوف الطرف الآخر.. نحن لن نسيطر على لجنة القضاة ولكن سنحدث توازنا وتنوعا في المحكمة والتوجهات".

من جهته حذر رئيس المخابرات العامة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الانقسام الداخلي، مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية الخارجية تضع إسرائيل أمام ما وصفه بالخطر الكبير، كما حذر رئيس الأركان نتنياهو أيضًا من أزمة في الجيش الإسرائيلي إذا تم تمرير قانون إصلاح النظام القضائي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى وزير الدفاع يوآف غالانت، عقب تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن غالانت سيطالب بوقف الإصلاح القضائي للحكومة، فيما اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير الدفاع بالتخلي عن معسكر اليمين بهذا التصرف.

يوم الشلل الوطني

هذا وخرجت احتجاجات كبيرة في 180 موقعا بإسرائيل ضد التعديلات القضائية أمس تحت عنوان يوم الشلل الوطني.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في منطقة رعنانة بتل أبيب وذكرت مراسلة العربية أن ما لا يقل عن 25 متظاهرا تم اعتقالهم.

كما تظاهر عشرات الآلاف في شارع كابلان أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب.