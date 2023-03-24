اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زيلينسكي (أ ب)
زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

كييف تكشف عن مشاكل في تنظيم اتصال بين زيلينسكي وشي جين بينغ

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم تتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.

وقال بودولياك: "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".

وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ مازال مخططا لها والجانب الأوكراني هو المبادر.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا.

أوكرانيا تطالب بانسحاب روسي بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تطالب بانسحاب روسي بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو



وقال زيلينسكي لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "أود التحدث مباشرة معه. أجريت محادثة واحدة مع الرئيس شي جين بينغ كانت قبل عام".

وأضاف: "منذ 24 فبراير، طلبنا رسميا إجراء محادثة، لكننا (لم نجر) أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط