الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين معارضين لبناء خزان للري
تجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط إقامة خزان به في منطقة سانت سولين الريفية
اشتبكت الشرطة في غرب فرنسا، اليوم السبت، مع محتجين معارضين لبناء خزان مياه كبير للري الزراعي.
وتجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط إقامة خزان به في منطقة سانت سولين الريفية، حيث أسفر احتجاج مماثل في أكتوبر الماضي عن وقوع إصابات.
ونظم المعارضون مسيرة اليوم السبت في تحد لحظر التجمعات في سانت سولين.
وقالت إيمانويل دوبي حاكمة المنطقة، إنه من المتوقع وجود نحو 1000 "فرد متشدد" بين المحتجين الذين يُعتقد أن عددهم لا يقل عن 6000.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم لحقول للاقتراب من منطقة بناء الخزان المحاطة بسياج. وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في مركبتين للشرطة على الأقل.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الحكومة نشرت أكثر من 3000 شرطي لمواجهة الاحتجاج.
وأدى أسوأ جفاف في فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.
ويقول المؤيدون إن الخزانات الصناعية هي وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع الكبيرة.
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