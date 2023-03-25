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Protesters attend a demonstration called by the collective Bassines Non Merci against the basins on the construction site of new water storage infrastructure for agricultural irrigation in western France, in Sainte-Soline, France March 25, 2023. REUTERS/Yves Herman
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين

الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين معارضين لبناء خزان للري

تجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط إقامة خزان به في منطقة سانت سولين الريفية

العربية.نت
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اشتبكت الشرطة في غرب فرنسا، اليوم السبت، مع محتجين معارضين لبناء خزان مياه كبير للري الزراعي.

وتجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط إقامة خزان به في منطقة سانت سولين الريفية، حيث أسفر احتجاج مماثل في أكتوبر الماضي عن وقوع إصابات.

ونظم المعارضون مسيرة اليوم السبت في تحد لحظر التجمعات في سانت سولين.

وقالت إيمانويل دوبي حاكمة المنطقة، إنه من المتوقع وجود نحو 1000 "فرد متشدد" بين المحتجين الذين يُعتقد أن عددهم لا يقل عن 6000.

من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من 6
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
  • من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
(6 صور)
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في سانت سولين
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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم لحقول للاقتراب من منطقة بناء الخزان المحاطة بسياج. وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في مركبتين للشرطة على الأقل.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الحكومة نشرت أكثر من 3000 شرطي لمواجهة الاحتجاج.

وأدى أسوأ جفاف في فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.

ويقول المؤيدون إن الخزانات الصناعية هي وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع الكبيرة.

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