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FILE PHOTO: A RNLI boat, with migrants onboard, is met by Border Force Officers and Police at the harbour in Dungeness, Britain, September 13, 2021. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo
قارب مهاجرين غير شرعيين يصل إلى جنوب إنجلترا (أرشيفية)
أزمة المهاجرين

تقرير: بريطانيا تسعى لنقل المهاجرين من الفنادق لقواعد عسكرية

شبكة "سكاي نيوز" أكدت أنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين

العربية.نت
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أنه من المتوقع الإعلان في غضون أسابيع عن خطط للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبارات مهجورة.

وقال التقرير إنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.

وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنها ترغب في إنهاء استخدام الفنادق في إسكان طالبي اللجوء.

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وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نصارح دائماً بالضغط غير المسبوق الذي يتعرض له نظام اللجوء لدينا، والذي نتج عن زيادة كبيرة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير المشروعة إلى البلاد".

وأضاف: "نواصل العمل على مستوى الحكومة ومع السلطات المحلية لتحديد مجموعة من خيارات الإقامة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت الحكومة تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، وهو اقتراح تقول بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.

ووضع رئيس الوزراء ريشي سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسية بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفاً في العام الماضي.

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