تنبؤات العالم الهولندي المرعبة تتحقق بالمنطقة.. زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا مركز الزلزال المدمر بما يحقق تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي توقع قبل أشهر أن تضرب تلك المنطقة زلازل جديدة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الزلزال وقع في قضاء "أكين أوزو" بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات.

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وأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.