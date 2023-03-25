مسلحون فلسطينيون يطلقون النار على جنديين إسرائيليين جنوب نابلس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن إصابة جنديين إسرائيليين جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة في حوارة، جنوب نابلس.

وبحسب مصادر إسرائيلية، أطلق مسلحون فلسطينيون النار من سيارة مسرعة على قوة إسرائيلية في بلدة حوارة، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين، حالتهما متوسطة وخطيرة.

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وقامت القوات الإسرائيلية بعملية مطاردة واسعة خلف السيارة التي استخدمت في عملية إطلاق النار.

وأفاد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت كافة المداخل والطرقات جنوب مدينة نابلس.

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين. وقضى 86 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.