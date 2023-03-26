"نفذ بمسيرة أوكرانية".. انفجار في مدينة روسية جنوب موسكو

أعلنت خدمة الطوارئ في مدينة تولا الروسية، عن إصابة شخصين جراء انفجار كبير في مدينة كيريفسك بمقاطعة تولا الروسية التي تبعد 200 كم جنوب العاصمة موسكو.

وقال ممثل الخدمة في المدينة، اليوم الأحد، في تصريحات خاصة لوكالة "تاس": "وقع الانفجار في الساعة 15:19، وأسفر عن إصابة شخصين من مواليد 2002 و2006 بجروح بسبب الشظايا، وتم إسعافهما على الفور".

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نفذ بمسيرة

من جهتها، أكدت الشرطة الروسية أن هجوم كيريفسك جنوب موسكو نفذ نفذ بطائرة مسيّرة أوكرانية محملة بالمتفجرات.

ومطلع مارس الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة تولا أنه تم العثور على حفرة خلفها انفجار على بعد 600 متر من قرية بيريزوفسيك في منطقة كيرييفسيك بالمقاطعة، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

حفرة بعد الانفجار

وجاء في بيان حينها صدر عن لجنة الأمن الإقليمي لمقاطعة تولا: "هذا الصباح تم اكتشاف حفرة انفجار في الغابة على بعد 600 متر من قرية بيريزوفسيك في منطقة كيرييفسيك. وتعمل جميع خدمات الطوارئ في الموقع. ويجري تحديد أسباب الحادث".

إلى هذا، تعرضت مدن روسية لعدة هجمات بطائرات مسيرة، فيما لم تعلن كييف استهداف مواقع داخل روسيا حتى الآن.

في المقابل، اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات على البنية التحتية العسكرية الروسية خلال الحرب.