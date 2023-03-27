الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا نشرت روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بيتر ستانو، أن الاتحاد يتعهد بالرد إذا أكدت السلطات البيلاروسية نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.

وقال بيتر ستانو، اليوم الاثنين، في إفادة صحافية: "لم نرَ تأكيداً من بيلاروسيا، وإذا حدث ذلك، فعندئذ بالطبع ستكون هناك عواقب، وهذا سيعني تصعيداً وتهديداً للأمن الأوروبي، ولن يمر دون رد".

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وأضاف ستانو في سياق رده على سؤال عن العقوبات الجديدة التي يمكن أن تُفرض على روسيا وبيلاروسيا: "أولاً، من المهم للغاية التخلي عن هذا الإعلان ومعرفة ما سيقوله (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو".

كما أشار إلى أن عملية فرض العقوبات هي عملية سرية.

نشر أسلحة تكتيكية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم السبت في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن روسيا ستستكمل بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو، وأنها سلمت بيلاروسيا منظومة الصواريخ "إسكندر"، التي بإمكانها أن تحمل الأسلحة النووية.

ووفقاً لبوتين، فقد كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أثار منذ فترة طويلة، مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا، والولايات المتحدة قد نشرت هذه الأسلحة منذ فترة طويلة في عدد من البلدان، لذلك لا يوجد شيء غير عادي في طلب بيلارويسيا.