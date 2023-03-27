بحضور البرهان.. اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بالسودان

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف تسليم المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري وذلك في اجتماع بالقصر الجمهوري اليوم الأحد.

وقال في بيان على تويتر إن الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع إضافة لزعماء الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية.

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كما أضاف "مسودة الاتفاق ضمت ستة أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق".

الإصلاح الأمني والعسكري

وذكر أن الأطراف اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس آذار، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزا بالكامل.

وقال يوسف إن الاجتماع بحث أيضا تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وقرر مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية، أملا في مناقشتها وتوقيعها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه.

وكانت الأطراف المدنية والعسكرية قد اتفقت في 19 مارس/آذار عقب اجتماع بالقصر الجمهوري على جداول زمنية لتوقيع الاتفاق النهائي في أول أبريل نيسان المقبل، والتوقيع على الإعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل نيسان، على أن تبدأ تشكيل مؤسسات الحكم في 11من ذات الشهر.