نتانياهو يوافق على تأجيل مناقشات الإصلاح القضائي

قال بيان صادر عن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وعضو التحالف، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيؤجل عملية المناقشات بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل المخطط له إلى الشهر المقبل.

وأضاف البيان ان التشريع سيتم دفعه الى الجلسة القادمة للبرلمان الاسرائيلي من اجل "تمرير الاصلاح من خلال الحوار".

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وسيبدأ البرلمان عطلة الأسبوع المقبل في عطلة عيد الفصح.

بن غفير يوافق

في موازاة ذلك، كشف بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفق مع شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الأمن القومي بن غفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره.

وأوضح أنه وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي في مقابل تأكيد طرحه في جلسة الكنيست المقبلة.

في موازاة ذلك، تدفق آلاف الإسرائيليين إلى محيط مقر الكنيست بالقدس الغربية، اليوم، استعداداً لتظاهرة ضخمة، للاحتجاج على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي إقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتا النظر به، بعد الأزمة التي فجرها.

اضطرابات سياسية

وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.

وأعلنت حكومة نتانياهو الجديدة في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.