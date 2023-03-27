نتنياهو يعتزم تجميد التعديلات القضائية.. مصدر يكشف

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بورود أنباء عن عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم.

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من جانبها، نقل موقع "واي.نت" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء القول إن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بنيته تعليق التعديلات القضائية.

وعبر متحدث باسم البيت الأبيض أمس عن قلق واشنطن إزاء التطورات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع على خلفية معارضته للتعديلات القضائية.

وقال المتحدث في بيان نشره البيت الأبيض "نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".

تظاهرات حاشدة

وكان منظمون في إسرائيل قالوا إن أكثر من 630 ألف متظاهر شاركوا في مظاهرات بمختلف مدن إسرائيل يوم السبت الماضي، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لفرضها.

وأقال نتنياهو أمس الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بعدما دعا الأخير إلى وقف التشريع لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود "تهديدات هائلة" مع وصول ما اعتبره "انقساما" إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

واليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الآلاف بدأوا في التجمع أمام مبنى الكنيست في القدس ووسط تل أبيب، للاحتجاج على التعديلات القضائية.

وذكرت الصحيفة أن القطارات المتجهة إلى القدس تكتظ بالركاب، مع توجه المتظاهرين من جميع أنحاء إسرائيل إلى المدينة للمشاركة في الاحتجاجات.