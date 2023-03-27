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دبابات ليوبارد 2 خلال تدريبات للجنود الأوكرانيين في بيرغن شمال ألمانيا (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"ليوبارد 2" الألمانية تصل أوكرانيا.. مصدر أمني يؤكد

العربية.نت - وكالات
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وصلت 18 دبابة قتالية ألمانية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر أمني، مؤكداً ما ورد في تقرير لمجلة شبيغل الإخبارية.

وقال المصدر إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية وصلت إلى أوكرانيا 40 مركبة مشاة مقاتلة ألمانية من طراز ماردر ومدرعتان.

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كما أضاف أن 3 دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال وصلت أيضاً إلى أوكرانيا، وفق رويترز.

من بين الأفضل

يأتي ذلك بعد أن كانت برلين قد تعهدت بتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات لدعمها في النزاع مع روسيا.

ووافقت ألمانيا في يناير على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة موسكو.

إلا أن روسيا تعتبرها استفزازاً خطيراً.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع بساحات التدريب في موينستر وبيرغن بشمال ألمانيا.

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