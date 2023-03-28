وزير دفاع أوكرانيا: تسلمنا أولى دبابات تشالنجر البريطانية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا، وذلك في إطار مساعدة كييف على التصدّي للهجوم الروسي.

وأشار ريزنيكوف إلى أنّ دبّابات "تشالنجر البريطانية و(مدرّعات) سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".

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بدورها، أكّدت المتحدّثة باسم الوزارة إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أنّ دبّابات تشالنجر "باتت موجودة في أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.

14 دبابة

يأتي ذلك، بعدما أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في المملكة المتحدة على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قدّمتها لندن لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.

وبدأ التدريب بُعيد إعلان المملكة المتحدة في مطلع كانون الثاني/يناير عن إرسال هذه الدبابات لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان الاثنين "ترسل المملكة المتحدة دبابات تشالنجر 2 التي ستكون قريبًا في أيدي القوات المسلحة" الأوكرانية.

وكانت لندن قد تحدثت سابقًا عن تسليم كييف الدبابات في آذار/مارس.

خضعوا للتدريب

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب ولم يُحدَّد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا "مجهّزين بشكل أفضل لكن من دون أن تراجع مستوى الخطر" الذين يواجهونه.

وأضاف في بيان "نواصل الوقوف إلى جانبهم والقيام بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة".

كما قال أحد الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب، في مقطع فيديو لوزارة الدفاع البريطانية "أنا أقاتل من أجل مستقبلي ومستقبل بلدي ومستقبل عائلتي".

وأعلنت المملكة المتحدة مطلع شباط/فبراير أنها ستدرّب طيّاري مقاتلات أوكرانيين، ما يفتح الباب على المدى الطويل أمام إرسال طائرات لأوكرانيا تتمتع بمعايير حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر الدول الغربية أن أوكرانيا لها الحقّ في الدفاع عن نفسها، لكن البعض يتردد في تسليم أسلحة من شأنها تصعيد النزاع من خلال السماح لأوكرنيا بضرب روسيا.