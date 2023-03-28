لشبهة "اعتداءات إرهابية".. توقيف 8 أشخاص في بلجيكا
لم يتم تحديد الأهداف المحتملة للاعتداء بعد، ولا يزال التحقيق جارياً لكشف التفاصيل
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، توقيف ثمانية أشخاص، مساء الاثنين، في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد "لاعتداء إرهابي".
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن.
وأفاد مصدر قضائي أن الموقوفين هم "شباب سلكوا طريق التطرف" وانخرطوا في الحركة الجهادية.
روابط بين القضيتين
وتمت 5 مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في انتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة.
وأدت المداهمات إلى توقيف 5 أشخاص، ويشتبه في أن 2 من الموقوفين "استعدا لتنفيذ اعتداء إرهابي في بلجيكا".
وفي إطار الملف الثاني الذي يجري التحقيق بشأنه في بروكسل، أوقف ثلاثة أشخاص في مولنبيك وشيربيك (بروكسل) وفي زافنتيم قرب العاصمة، ويشتبه في أن الموقوفين أعدوا لتنفيذ اعتداء على الأراضي البلجيكية.
وشددت النيابة العامة الفيدرالية على وجود روابط بين الملفين إلا أن من شأن تحقيق أعمق كشف مدى تداخل القضيتين.
وتعرضت بلجيكا لهجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها قبل سبع سنوات، ويحاكم عشرة رجال في إطارها أمام محكمة الجنايات راهنا.
وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل 32 شخصا، وإصابة أكثر من 340 في 22 مارس /آذار 2016.
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