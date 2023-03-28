مقتل شخصين جراء هجوم بسكين في مركز ديني في لشبونة

قالت الشرطة البرتغالية إن شخصين على الأقل قُتلا في هجوم بالمركز الإسماعيلي في لشبونة، اليوم الثلاثاء، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وكانت قناة "سي. إن. إن" البرتغالية قالت إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أفغاني كان يحمل سكيناً كبيراً، وقد أصيب بالرصاص وجرى اعتقاله.





الشرطة أمام المركز الإسماعيلي في لشبونة الشرطة أمام المركز الإسماعيلي في لشبونة الشرطة أمام المركز الإسماعيلي في لشبونة

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ولم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسية المشتبه به منفذ الهجوم.

من جهته قال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي"، مضيفاً أن "من السابق لأوانه" تقديم أي تفسير للجريمة.

وأكد أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم، مضيفاً أن المهاجم يرقد في المستشفى.