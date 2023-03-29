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Israelis block a road as they protest against the government's controversial judicial reform bill in Tel Aviv on March 9, 2023. (AFP)
من الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية - أرشيفية
الاحتجاجات الإسرائيلية

إسرائيل.. جلسة جديدة للحوار بين رؤساء الأحزاب حول التعديلات القضائية

نتنياهو يرد على بايدن: إسرائيل لا تتخذ القرارات بناء على ضغوط خارجية

العربية.نت
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من المنتظر أن يتواصل اليوم في إسرائيل الحوار بين ممثلين عن الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة لحل أزمة التعديلات القضائية.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي استدعى ممثلين عن الائتلاف الحاكم وكذلك حزبي المعارضة يش عتيد (هناك مستقبل) والوحدة الوطنية، لإجراء أول جلسة حوار بشأن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية، قال إن جلسة أمس جرت في أجواء جيدة.

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وحسب الصحافة الإسرائيلية، فقد منع المدعي العام بنيامين نتنياهو من تمثيل حزب الليكود في الحوار التشريعي.

نتنياهو: إسرائيل في خضم نقاش هام وسنتوصل إلى اتفاقيات في النهاية العرب والعالم الاحتجاجات الإسرائيلية نتنياهو: إسرائيل في خضم نقاش هام وسنتوصل إلى اتفاقيات في النهاية

وفي أول رد له على الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حذر من أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة مسار المواجهة القضائية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها دون أي ضغوط خارجية.

وكان بايدن قد أعرب عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية. كما أكد الرئيس الأميركي أنه لا توجد دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض على المدى القريب.

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