لافروف: الغرب متمسك بسياسات التخريب وتصعيد الأزمة في أوكرانيا

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، "النهج المدمر للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين تورطوا في نزاع أوكرانيا منذ مدة طويلة، ويتورطون فيه بشكل أعمق وأعمق، ويقاتلون بالفعل إلى جانب نظام كييف".

وأضاف لافروف: "نقيم الموقف.. ونعي الدوافع الحقيقية لما يحدث".

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وقال لافروف إنه تطرق إلى الأزمة الأوكرانية في محادثاته مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وذلك خلال مؤتمر صحافي ثنائي في أعقاب المحادثات بموسكو.

واعتبر الوزير الروسي أن "القيادة الإيرانية اتخذت موقفا متوازنا تجاه النزاع في أوكرانيا"، على حد تعبيره.

كما دعا لافروف في المؤتمر الصحافي، إلى استئناف المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، مشيرا إلى أن العالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها.

وفيما يتعلق بقلق واشنطن من التعاون العسكري بين إيران وروسيا، قال عبد اللهيان إن التعاون الدفاعي من القضايا المطروحة على أجندة طهران وموسكو لكنه "لن يكون ضد أي طرف".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن روسيا لعبت دوراً هاماً في المفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا" لدى وصوله في زيارة لموسكو: "بطبيعة الحال، الباب لاستئناف المفاوضات مفتوح، وأحد مواضيع محادثاتنا مع لافروف هو خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الأطراف للوفاء بالتزاماتها، ولعبت موسكو دورا مهما في الجولة الأخيرة من مفاوضات إيران مع مجموعة الأربعة زائد واحد (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في فيينا، كما يواصل زملائي في روسيا بذل الجهود لإعادة الأطراف إلى الامتثال لأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة".