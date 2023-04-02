الحكومة الإسرائيلية توافق على إنشاء الحرس الوطني بقيادة "بن غفير"
زعيم المعارضة يائير لابيد انتقد القرار وأنحى باللائمة على الوزراء لتصويتهم بالموافقة على تمويل ما وصفه بأنه "جيش خاص" تابع لبن غفير
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أفاد تلفزيون (آي.24) الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحكومة وافقت على تقليص ميزانيات الوزارات لتوفير مليار شيكل، بغرض إنشاء قوة "حرس وطني".
وقال الموقع إن الخطوة جاءت بموجب اتفاق بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل أن يوافق بن غفير على تجميد التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو.
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الوزراء استهجنوا تقليص ميزانيات وزاراتهم.
وفي المقابل، نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن زعيم المعارضة يائير لابيد انتقاده للقرار، إذ أنحى باللائمة على الوزراء لتصويتهم بالموافقة على تمويل ما وصفه بأنه "جيش خاص" تابع لبن غفير.
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