اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks to members of the media as he attends a European Union (EU) Foreign Ministers' meeting in Brussels, Belgium January 23, 2023. REUTERS/Johanna Geron
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
روسيا و بوتين

بوريل: سنتصدّى لأي انتهاك خلال تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن

تولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر أبريل بأكمله مما أثار اعتراضاً كبيراً من أوكرانيا

بروكسل – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر: "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة أبريل". وأضاف: "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

مادة اعلانية

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، السبت، لمدة شهر أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن العرب والعالم روسيا و أوكرانيا هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه قائلاً "من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه". ودعا إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية.. من تدمير العالم. يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يُحَمّلوا مسؤولية الإرهاب وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان".

ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية، صباح الاثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

ويلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحافي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط