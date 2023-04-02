بوريل: سنتصدّى لأي انتهاك خلال تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن
تولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر أبريل بأكمله مما أثار اعتراضاً كبيراً من أوكرانيا
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وكتب بوريل في تغريدة على تويتر: "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة أبريل". وأضاف: "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".
وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، السبت، لمدة شهر أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه قائلاً "من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه". ودعا إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".
وشدد الرئيس الأوكراني على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية.. من تدمير العالم. يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يُحَمّلوا مسؤولية الإرهاب وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان".
ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية، صباح الاثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.
ويلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحافي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.
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