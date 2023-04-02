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رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين
روسيا و أوكرانيا

مؤسس مجموعة فاغنر يرفع علم روسيا على مبنى إدارة باخموت

قُتل ستة أشخاص اليوم في قصف صاروخي روسي استهدف ناحية مكتظة سكانيا في مدينة كوستيانتينيفكا في الشرق الأوكراني

العربية.نت
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قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، إنه تم رفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت، وأن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة.

وأظهرت صور متداولة رفع مؤسس فاغنر العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق الأحد، إن الوضع العسكري حول مدينة باخموت، التي تحاصرها القوات الروسية منذ أشهر، "ملتهب للغاية".

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي، أن شخصين لقيا حتفهما في هجوم روسي بقذائف المورتر في منطقة سومي الشمالية.

وأشار إلى التقارير التي أفادت في وقت سابق بأن قصفاً روسياً أدى إلى مقتل ستة أشخاص في مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

آثار القصف في كوستيانتينيفكا
آثار القصف في كوستيانتينيفكا
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وقد قُتل ستة أشخاص الأحد في قصف صاروخي روسي استهدف ناحية مكتظة سكانيا في مدينة كوستيانتينيفكا في الشرق الأوكراني، وفق ما أعلنت الشرطة.

وشاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" حفرة كبيرة في فناء برج مؤلف من 14 طابقاً تكسّر زجاج نوافذه، كما دُمّرت سقوف منازل مجاورة.

وقالت شرطة منطقة دونيتسك إن روسيا أطلقت صواريخ من طرازي اس-300 وأوراغان في "هجوم كبير" تخلّلته ست ضربات بعيد العاشرة صباحاً.

تقع كوستيانتينيفكا على بعد نحو 27 كلم من مدينة باخموت حيث تدور أعنف المعارك.

وأعلنت النيابة العامة مقتل ثلاث نساء وثلاثة رجال تراوح أعمارهم بين أواخر الأربعينيات وأواسط الستينيات، وإصابة ثمانية أشخاص. وقالت الشرطة إن الضربة استهدفت "16 مبنى سكنياً، وثمانية منازل ودار حضانة ومبنى إدارياً وثلاث سيارات وخطاً لأنابيب الغاز".

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