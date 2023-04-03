الانفصاليون في لوغانسك الأوكرانية يتهمون الجيش بقصف 100 صاروخ ومقتل 32

أعلن الانفصاليون في لوغانسك الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أطلق أكثر من 100 صاروخ من راجمات "هيمارس" على المنطقة منذ بداية هذا العام، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 94 آخرين.

وكتب الانفصاليون على "تليغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الأشهر الثلاثة منذ بداية عام 2023، استخدم (الجيش الأوكراني) الأسلحة التالية: راجمات صواريخ "هيمارس (112 صاروخاً)"، مضيفاً أن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفة واحدة من راجمات "أولخا"، و10 قذائف من راجمات "غراد" وأكثر من 80 قذيفة من عيار 155 ملم على لوغانسك.

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وقال الانفصاليون إن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 32 شخصاً، بمن فيهم طفلان، وإصابة 94 آخرين، بينهم 7 أطفال.