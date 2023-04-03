اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قذيفة أوكرانية في لوغانسك - أرشيفية من رويترز
قذيفة أوكرانية في لوغانسك - أرشيفية من رويترز
روسيا و أوكرانيا

الانفصاليون في لوغانسك الأوكرانية يتهمون الجيش بقصف 100 صاروخ ومقتل 32

الانفصاليون أكدوا أن حصيلة الجرحى منذ بداية العام بلغت 49 على الأقل

تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الانفصاليون في لوغانسك الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أطلق أكثر من 100 صاروخ من راجمات "هيمارس" على المنطقة منذ بداية هذا العام، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 94 آخرين.

وكتب الانفصاليون على "تليغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الأشهر الثلاثة منذ بداية عام 2023، استخدم (الجيش الأوكراني) الأسلحة التالية: راجمات صواريخ "هيمارس (112 صاروخاً)"، مضيفاً أن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفة واحدة من راجمات "أولخا"، و10 قذائف من راجمات "غراد" وأكثر من 80 قذيفة من عيار 155 ملم على لوغانسك.

مادة اعلانية
شعبية بايدن تتراجع: 49% من الأميركيين لا يوافقون على أداء إدارته أميركا أميركا وبايدن شعبية بايدن تتراجع: 49% من الأميركيين لا يوافقون على أداء إدارته

وقال الانفصاليون إن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 32 شخصاً، بمن فيهم طفلان، وإصابة 94 آخرين، بينهم 7 أطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط