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Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to present presidential prizes for young culture professionals and writing and art for children and young people, at the Kremlin in Moscow on March 22, 2023. (Sputnik via AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الجنود المقاتلين في أوكرانيا

تهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان حياة كريمة" للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم

العربية.نت
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للجنود المشاركين في حرب أوكرانيا وعائلاتهم.

ونادراً ما تعلن روسيا عن تقديرات لخسائرها البشرية في العملية العسكرية التي أطلقتها في فبراير 2022، على الرغم من سلسلة الانتكاسات العسكرية في الأشهر الأخيرة.

جندي روسي يقاتل في أوكرانيا
جندي روسي يقاتل في أوكرانيا
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ونشر المرسوم، الاثنين، على الموقع الرسمي للحكومة دعماً "للمدافعين عن الوطن".

وتهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان حياة كريمة" للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم، بحسب المرسوم.

وكان بوتين أعلن عن إجراءات الدعم في خطاب ألقاه في 21 فبراير الماضي، بعد عام تقريباً من إرسال قواته العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين في حينه: "من واجبنا دعم العائلات التي خسرت أحباءها ومساعدتهم على تربية أطفالهم ومنحهم التعليم والوظيفة".

ومن المقرر أن يقدم الصندوق "مساعدات محددة خصوصاً لعائلات الجنود القتلى، بالإضافة إلى المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة"، بحسب بوتين.

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