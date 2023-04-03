بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الجنود المقاتلين في أوكرانيا
تهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان حياة كريمة" للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للجنود المشاركين في حرب أوكرانيا وعائلاتهم.
ونادراً ما تعلن روسيا عن تقديرات لخسائرها البشرية في العملية العسكرية التي أطلقتها في فبراير 2022، على الرغم من سلسلة الانتكاسات العسكرية في الأشهر الأخيرة.
ونشر المرسوم، الاثنين، على الموقع الرسمي للحكومة دعماً "للمدافعين عن الوطن".
وتهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان حياة كريمة" للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم، بحسب المرسوم.
وكان بوتين أعلن عن إجراءات الدعم في خطاب ألقاه في 21 فبراير الماضي، بعد عام تقريباً من إرسال قواته العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال بوتين في حينه: "من واجبنا دعم العائلات التي خسرت أحباءها ومساعدتهم على تربية أطفالهم ومنحهم التعليم والوظيفة".
ومن المقرر أن يقدم الصندوق "مساعدات محددة خصوصاً لعائلات الجنود القتلى، بالإضافة إلى المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة"، بحسب بوتين.
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