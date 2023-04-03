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People enjoy the sea at the beach in Seenigama December 20, 2014. More than 250,000 people died in the tsunami on December 26, 2004, which was triggered by a 9.0-magnitude earthquake off the coast of Indonesia's Sumatra island. Indonesia bore the brunt, but Sri Lanka was the next worst-affected country with a death toll of about 40,000. Seenigama, about 110 km (70 miles) south of the island nation's capital, Colombo, was hit particularly hard by the tsunami because reefs that might have shielded it had been destroyed by years of coral mining. Picture taken December 20, 2014. To match Feature TSUNAMI-ANNIVERSARY/SRILANKA REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: DISASTER ENVIRONMENT ANNIVERSARY)
أحد شواطئ جزيرة سومطرة (أرشيفية)
كوارث طبيعية

زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

طمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنه لا خطر من حصول تسونامي من جراء الزلزال

العربية.نت
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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كلم وعلى بُعد 72 كلم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

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من جهتها، طمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.

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ودعت الوكالة سكان المناطف القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع أضرار.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

وفي 21 نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

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