الصين: نعارض بشدة اجتماع أي مسؤول أميركي وتساي

قبل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، تعهدت الصين بـ "الدفاع بحزم عن سيادتها".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء إن بلادها تعارض بشدة هذا اللقاء، و"ستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وووحدة أراضيها"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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كما اعتبرت أن هذا اللقاء "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين واحدة والبيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة".

"أميركا تزعزع الاستقرار"

إلى ذلك، اتهمت البنتاغون بتشويه سمعة البلاد، مضيفة أن الولايات المتحدة تعزز انتشارها العسكري في المنطقة وتزعزع استقرارها.

وأكدت أن إقامة قواعد عسكرية جديدة لواشنطن في الفلبين سيؤدي لمزيد من التصعيد.

أما عن المنطاد الصيني الذي أثار أزمة قبل أشهر، فجددت التأكيد على أن دخوله الأجواء الأميركية، كان حادثا مدنيا غير متوقع.

تهديد سابق

وكانت بكين هددت يوم الأربعاء الماضي باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة" بشأن اجتماع مزمع بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأميركي.

في حين حذرت الولايات المتحدة الصين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على توقف تساي في نيويورك أو لوس أنجلوس.

وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز.

إلا أن تلك الزيارة تغيظ السلطات الصينية التي تعتبر جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر!