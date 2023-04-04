حميدتي: ملتزمون بالعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة، وصولاً إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات.

وأشار خلال استقباله المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، فريدريك كلافييه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه مستمر في النقاش مع الأطراف غير الموقعة، لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة.

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من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي أن زيارته للسودان تأتي في إطار دفع العملية السياسية ومساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للبلاد.

وأكد أن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً باستقرار السودان والمنطقة، داعياً جميع الأطراف السودانية إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يقود إلى تشكيل حكومة مدنية في البلاد .

خلاف حول دمج قوات الدعم السريع

يذكر أن الأطراف السودانية المدنية والعسكرية كانت اتفقت بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 منه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، إلا أن الخلافات الأخيرة التي عصفت بين الجيش والدعم السريع أجلت تلك المواعيد.

ومسألة دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت عام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور.