حالة أحدهما خطيرة.. طعن جنديين إسرائيليين قرب قاعدة عسكرية

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح في هجوم طعنا الثلاثاء وسط إسرائيل على ما أكد مسعفون والشرطة التي اعتقلت مشتبها به.

وقالت الشرطة إنها "اعتقلت مشتبها بطعنه جنديين" قرب قاعدة تسريفين العسكرية (وسط إسرائيل).

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كما أكدت جمعية إسعاف نجمة داوود الحمراء إصابة شابين في العشرينات، أحدهما جروحه خطيرة فيما وصفت إصابة الثاني بالطفيفة وقد نقلا إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

ويأتي الهجوم غداة مقتل فلسطينيين اثنين في عملية عسكرية إسرائيلية لاعتقال مطلوبين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وتصاعد العنف منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية التي شهدت مقتل أكثر من مئة شخص.

مقتل 91 فلسطينياً.. و14 إسرائيلياً

وقتل 91 فلسطينياً بينهم عناصر في فصائل مسلّحة ومدنيون بينهم عدد من القاصرين.

وفي الجانب الإسرائيلي قضى 14 إسرائيلياً هم 12 مدنياً - بينهم ثلاثة قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، بحسب حصيلة وضعتها "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

والسبت، أصيب ثلاثة إسرائيليين في جنوب الضفة الغربية في هجوم صدماً بسيارة وأردى جنود إسرائيليون المشتبه بتنفيذه.

يذكر أنه في العام 2003 وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قتل تسعة جنود في هجوم انتحاري بالقرب من القاعدة العسكرية ذاتها.