لافروف: الاتحاد الأوروبي أصبح معادياً لنا وسنرد بقسوة

وسط تأزم العلاقات الروسية الغربية، على خلفية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، منذ أكثر من عام، صنف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي بالمعادي.

وقال في مقابلة مع موقع "أرجومنتي آي فاتكي"، نشرت اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي أصبح معاديا وخسر موسكو .

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كما أكد أن بلاده ستتعامل بطريقة قاسية مع أوروبا إذا لزم الأمر، بناء على مصالحها الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل المقبول في الممارسات الدبلوماسية.

وأضاف أن روسيا قررت كيفية الرد على تزويد أوروبا "النظام الإجرامي" في كييف بالأسلحة والمدربين.

شي لبوتين: سنغير العالم

دق إسفبن

من ناحية أخرى، رأى أن الغرب يحاول دق إسفين بين بلده والصين بالحديث عن علاقاتهما غير المتكافئة واعتماد موسكو على بكين.



وأضاف أن المحادثات التي استمرت عشر ساعات الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ دفعت بالشراكة الاستراتيجية" بين البلدين إلى مستويات جديدة، وفق ما نقلت رويترز.

وكان بوتين وشي تعهدا بعلاقات أوثق بين بلديهما، بما في ذلك في المجال العسكري، خلال قمتهما يومي 20 و21 مارس الماضي.

يشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقية شراكة "بلا حدود" في أوائل 2022، قبل أسابيع فقط من إرسال بوتين عشرات الآلاف من قواته إلى أوكرانيا.

فيما امتنعت بكين عن انتقاد هذا القرار، بل حملت في العديد من المحطات حلف شمال الأطلسي والغرب مسؤولية استفزاز موسكو.