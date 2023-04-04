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مدير المخابرات الروسية، سيرجي ناريشكين (أرشيفية- فرانس برس)
مدير المخابرات الروسية، سيرجي ناريشكين (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

مدير المخابرات الروسية: الحرب في أوكرانيا تحولت دينية

دبي- العربية.نت
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وجهت روسيا سهام الانتقادات مجدداً إلى الغرب، متهمة إياه بإذكاء الصراع. وقال مدير المخابرات الروسية، سيرجي ناريشكين، إن الحرب في أوكرانيا اكتسبت سمات دينية، معتبراً ألا خطوط حمراء لدى الغرب وكييف.

كما أضاف أن أوكرانيا وداعميها من الغرب لا يريدون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية فحسب، بل تدمير العقيدة الأرثوذكسية في أوكرانيا بالكامل، وفق تعبيره.

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ورأى خلال زيارته للعاصمة البيلاروسية مينسك ولقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن التهديدات التي تواجهها الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية "خطيرة جدا، ولا تصدق".

بولندا واللحظة المناسبة

إلى ذلك، أشار إلى أن بولندا تنتظر اللحظة المناسبة للسيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا.

كما اتهم الدول الغربية بتشجيع جورجيا على الدخول في صراع عسكري مع موسكو، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" نقلا عن (تاس)
كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" نقلا عن (تاس)

يشار إلى أن وزارة الثقافة الأوكرانية كانت أعلنت مطلع الشهر الحالي، عدم تمديد عقد الإيجار للكنيسة الأرثودكسية في كييف، بسبب ارتباطها بكنيسة موسكو، وارتباط قساوستِها بأجهزةِ الأمنِ الروسية، وفق ما أفادت في بيان حينها.

فيما رفضت إدارة تلك الكنيسة هذا الاتهام.

وكان الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية أطلق منذ 24 فبراير الماضي 2020، موجة اصطفاف عالمية بين موسكو وكييف.

ودعمت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة أوكرانيا، وأغدقت عليها السلاح والعتاد، فضلا عن الدبابات والقذائف والصواريخ.

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