آتية من إسبانيا.. دبابات ليوبارد تصل كييف قريباً
فيما تستعد القوات الأوكرانية لإطلاق هجوم مضاد ضد القوات الروسية في شرق البلاد، أعلنت إسبانيا أن دبابات من طراز ليوبارد 2A4 ستصل قريباً إلى كييف، كما سبق أن تعهدت.
وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز، اليوم الأربعاء، إن ست دبابات من طراز ليوبارد 2A4 سوف تغادر البلاد منتصف أبريل
كما أضافت في مقابلة تلفزيونية أن الجيش يعمل على أربعة دبابات إضافية، لتكون جاهزة للقتال ولإرسالها إلى أوكرانيا أيضًا.
وكانت ألمانيا، المصنع الأول لتلك الدبابات، أعلنت الشهر الماضي أن السلطات الأوكرانية ستتسلم 21 دبابة "ليوبارد 2 إية6" عبر البرتغال.
دعم أوروبي
يُذكر أن الحكومة الألمانية كانت أكدت أيضا في 25 يناير، أنها سترسل إلى كييف 14 "ليوبارد 2" من احتياطات قواتها، كما ستسمح لدول أخرى بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
وتسعى الدول الأروبية والولايات المتحدة إلى دعم كييف بشتى الطرق من أجل صد القوات الروسية التي حققت تقدمات طفيفا خلال الأشهر الماضية في الشرق الأوكراني.
فقد تعهدت أكثر من دولة أوروبية بإرسال تلك الدبابات إلى القوات الأوكرانية، رغم المخاوف من إفراغ المخزونات الخاصة بجيوشها، أو حتى تأخر وصولها في المواعيد المناسبة.، لاسيما أن الأوكرانيين يتحضرون لشن هجوم مضاد في الربيع.
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