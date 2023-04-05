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إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.. ومواجهات في الأقصى

دبي - العربية.نت
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أطلق فلسطينيون عدة صواريخ على بلدات جنوب إسرائيل فجر الأربعاء تزامنا مع مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين فلسطينيين وإسرائيليين، بحسب مراسلي فرانس برس وشهود عيان.

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إطلاق 6 صواريخ

وأكد مراسلو فرانس برس إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

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فيما قال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن ستة صواريخ على الأقل أُطلقت من القطاع باتجاه اسرائيل.

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى

أتى هذا بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر الأربعاء المسجد الأقصى في القدس، وأصابت عددا من الفلسطينيين واعتقلت عددا آخر. وفق ما أفاد مراسل العربية.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع "سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى. تم نقل إصابتين للمستشفى".

إصابات برصاص إسرائيلي

وقال إن الإصابات ناجمة عن "(الرصاص) المطاطي واعتداء بالضرب".

فيما نقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد اليوم الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

"جت قنبلة على صدري"

وقالت امرأة مسنة لرويترز بينما كانت جالسة خارج المسجد الأقصى تحاول جاهدة التقاط أنفاسها قبل أن تنفجر في البكاء "أنا كنت قاعدة على الكرسي، بيضربوا قنابل، بعدني بقرأ (القرآن) جت قنبلة على صدري".

يشار إلى أن أعمال العنف تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال العام الماضي وهناك مخاوف من تصاعد التوتر هذا الشهر، عندما يتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح عند اليهود.

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