الكرملين: لا نرى حتى الآن أية آفاق لإجراء محادثات مع كييف

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عدم وجود آفاق لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حتى اللحظة.

وأشار بيسكوف الأربعاء، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لإمكانية استئناف المحادثات مع كييف أو التفاوض على مستقبل أوكرانيا دون مشاركة الأخيرة، إلى عدم وجود آفاق كهذه في الوقت الحالي، قائلاً: "لا توجد أية آفاق لذلك حتى الآن، ولا يوجد ما يضاف في هذا الصدد"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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زيلينسكي في بولندا

يأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، بحسب الرئاسة البولندية.

وقال المستشار في الرئاسة البولندية مارسين بريداتش لتلفزيون "تي في ان 24" إن زيلينسكي عبر الحدود البولندية، وهو في الأراضي البولندية. وستنظم مراسم استقبال رسمية عند الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش أمام القصر الرئاسي في وارسو.

غير أنه لم يكشف عن برنامج زيلينسكي المفصل خلال هذه الزيارة التي تستمر يوماً واحداً باستثناء مراسم الاستقبال ولقاء عام في باحة القصر الملكي عند الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش.

بين الدول الأكثر انخراطاً

ويلتقي زيلينسكي أيضاً نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضاً مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين، وفق بريداتش.

يشار إلى أن بولندا المجاورة لأوكرانيا تعد بين الدول الأكثر انخراطاً في مساعدة كييف منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير 2022 وتستخدم خصوصاً منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

رفض إجراء أي تسوية

الجدير بالذكر أن كييف كانت أكدت أكثر من مرة، رفضها إجراء أي تسوية أو تفاوض مع الكرملين، قبل انسحاب كافة القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم، و"تدفيع موسكو الثمن".

فيما ردت موسكو معتبرة أن "انتهاء الحرب سهل جداً، وقد يحصل ما أن تنفذ كييف مطالبها"، ألا وهي وقف "الاستفزازات الأوكرانية" وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي، ووقف المساعي الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فضلاً عن التنازل النهائي والاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم.