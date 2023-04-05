الناتو: نتطلع للشراكة مع دول آسيا لمواجهة روسيا والصين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف يتطلع لتعزيز الشراكة مع دول آسيا لمواجهة التقارب الروسي الصيني.

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو دعا كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا لحضور قمة الحلف المقبلة، المقررة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في يوليو/تموز المقبل.

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سيناريو أوكرانيا يتكرر في آسيا

ويعتقد الأمين العام للحلف أن "ما حدث في أوكرانيا" يمكن أن يتكرر في شرق آسيا، وأن الحلف يدرس التقارب المتزايد بين الصين وروسيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في بروكسل يوم الاثنين، إن وزراء الحلف سيناقشون التقارب المتزايد بين الصين وروسيا، وسيؤكدون أن تزويد روسيا بالأسلحة الصينية سيكون خطأً كبيراً".

وكانت فنلندا انضمت أمس الثلاثاء إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 في هذه المنظومة بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، ما يشكّل نقطة تحوّل استراتيجية للحلف أثارت غضب روسيا.

يذكر أن التوتر بين الغرب والصين ازداد في الفترة الأخيرة بسبب ملفات عدة أبرزها المخاوف المتعلقة بتايوان والتقارب الروسي الصيني والحديث عن دعم عسكري محتمل لروسيا في حربها مع أوكرانيا، بالإضافة إلى التوير الحاصل منذ سنوات في بحر الصين الجنوبي.