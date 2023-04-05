اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في موسكو

ذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن حريقاً اندلع في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن النيران اشتعلت في إحدى الغرف الموجودة في الطابق الأرضي، فيما أظهر مقطع دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد من المبنى.

مادة اعلانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لايوجد ضحايا نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن تم اخماد الحريق الذي انتشر على مساحة 60 مترمربع، بحسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

في موازاة ذلك، تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة، الأربعاء، في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن (إف إس بي).

تحطم طائرة أوكرانية

وقالت أجهزة الأمن كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي إن "الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة. اعتقلت وحدة في حرس الحدود الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية".

"هجمات إرهابية"

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتّهم الأربعاء، أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

والأحد، قُتل المدوّن العسكري الشهير، ماكسيم فومين، المعروف بتأييده للهجوم الروسي في أوكرانيا، وذلك في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في سانت بطرسبورغ (شمال غرب).