بعدما عبر الحدود براً.. زيلينسكي يصل القصر الرئاسي في وارسو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة وارسو، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى بولندا، وفق ما أعلنت الرئاسة البولندية.

وقال المستشار في الرئاسة البولندية مارسين بريداتش لتلفزيون "TVN 24"، "لقد عبر الرئيس الأوكراني الحدود البولندية... وهو في الأراضي البولندية".

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ومن المقرر أن يتم تنظيم مراسم استقبال رسمية عند الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت غرينتش، أمام القصر الرئاسي في وارسو، وفقا لفرانس برس.

هذا ولم يكشف عن برنامج زيلينسكي المفصل خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا باستثناء مراسم الاستقبال ولقاء عام في باحة القصر عند الساعة الثامنة مساء بحسب توقيت غرينتش.

ويلتقي زيلينسكي أيضا نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضا مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين كما أضاف بريداتش.

حليف مهم لكييف

وتعد بولندا حليفاً مهماً لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022، وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

وكان الرئيس البولندي أعلن في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

كما كشفت الرئاسة البولندية الاثنين الماضي، عن تسليم وارسو أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا.

ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، أن أوكرانيا قد طلبت من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها وارسو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كذلك، سلمت بولندا، التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب، أيضا كييف 14 دبابة "ليوبارد 2إيه4" في فبراير- مارس.