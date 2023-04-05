بلينكن: الناتو اليوم أقوى وأكثر اتساعاً من أي وقت مضى

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن حلف الناتو اليوم أقوى وأكثر اتساعاً من أي وقت مضى، مرحباً بذات الوقت بمشاركة اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا في قمة الحلف المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بختام قمة الحلف في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل" في تحقيق أهدافه بأوكرانيا.

مادة اعلانية

وقال إن أكثر من 50 دولة قدمت مساعدات لأوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات تسمح لأوكرانيا بحماية المدنيين من هجمات المسيرات.

كما أكد بلينكن أن دعم بلاده لأوكرانيا مستمر حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، لافتاً إلى أن روسيا تستخدم الاحتياطي المالي بسبب العقوبات وبدأ ينضب.

انضمام فنلندا

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد أعلن أمس انضمام فنلندا رسميا إلى الحلف، مشيراً إلى أن ذلك أمر جيد لها ولأمن بلدان شمال أوروبا، ومفيد أيضا للحلف ككل.

وسرعان ما رحبت الولايات المتحدة بانضمام فنلندا لحلف الناتو، إذ قال الرئيس جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إن "إرادة" الحلف باتت "أقوى من أي وقت مضى" بانضمام فنلندا.

موسكو تحذر

فيما حذرت روسيا من أنها ستضطر إلى اتخاذ "إجراءات انتقامية" لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأمنية التي خلقتها عضوية فنلندا. كما حذرت من أنها ستعزز قواتها بالقرب من فنلندا إذا أرسل الناتو أي قوات أو معدات إضافية إلى الدولة العضو الحادي والثلاثين.

بيد أن الناتو يقول إن عضوية فنلندا لا تشكل أي تهديد لموسكو.