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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ا ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ا ف ب)

بوتين: منفتحون على علاقات بناءة مع أي دولة ولن ننعزل

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال، مضيفاً أن موسكو تعول على أن يلتزم الشركاء بمبادئ المساواة في العلاقات.

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وأكد بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، على أن بلاده ستواصل العمل كواحدة من مراكز السياسة العالمية وستحافظ على توازن عالمي مستقر على أساس أجندة بناءة.

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كذلك أضاف أنها منفتحة على جميع الدول بلا استثناء، مشيراً إلى أن مدخل روسيا هو المساواة ما بين الجميع.

جانب من خط أنابيب نورد ستريم 1
جانب من خط أنابيب نورد ستريم 1

إلى ذلك، شدد على أن روسيا ستمضي في مسارها لتشكيل عالم متعدد القطبية، لافتاً إلى أن وجود 17 ممثلاً دبلوماسياً يؤكد انفتاح روسيا على العالم وقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة.

وعن تفجير خط "نورد ستريم"، قال "نتمنى من السفير الدنماركي أن تسمح بلاده بالقيام بتحقيق دولي شفاف للوقوف على أسباب التفجير".

أزمة عميقة مع أميركا

في موازاة ذلك، أشار بوتين إلى أن علاقة روسيا بالولايات المتحدة تعيش أزمة عميقة.

وأضاف مخاطباً السفيرة الأميركية الجديدة: "أعرف أنكم قد لا تتفقون مع رأيي، ولكن استخدام الولايات المتحدة للثورات الملونة ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 هو السبب فيما يحدث اليوم، والسبب في تدهور العلاقات الروسية الأميركية".

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