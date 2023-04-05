بولندا: مستعدّون لتزويد كييف بكل مقاتلات ميغ-29

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأربعاء، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفيتية الطراز.

وقال دودا في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بولندا التي سبق أن زوّدت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أُخَر، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ"، أي ما مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.

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كما أضاف أنّ هذا الأمر "رهن باتفاق مع حلفاء" بولندا في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح الرئيس البولندي أنّ وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول، لأنّ مقاتلات ميغ-29 التي ما زالت بحوزة سلاح الجوّ البولندي "تمّ تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتّصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف.

مقاتلات كورية وأميركية

وأضاف أنّ بلاده "ستظلّ بحاجة" لمقاتلات ميغ-29 في المدى المنظور، لكن مع تسلّمها قريباً مقاتلات من طرازي "إف إيه-50" الكورية الجنوبية الجديدة وإف-35 الأميركية، ستتمكّن من تزويد كييف بالمقاتلات القديمة.

ومن المتوقع أن تتسلّم بولندا أول طائرة مقاتلة من أصل 50 طائرة من طراز "إف إيه-50" قبل نهاية العام الجاري، بينما يُتوقّع أن تتسلّم أول طائرة مقاتلة من أصل 32 طائرة من طراز "إف-35" مطلع العام المقبل.