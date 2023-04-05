اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طاشرات ميغ 29 (أ ب)
طاشرات ميغ 29 (أ ب)

بولندا: مستعدّون لتزويد كييف بكل مقاتلات ميغ-29

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأربعاء، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفيتية الطراز.

وقال دودا في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بولندا التي سبق أن زوّدت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أُخَر، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ"، أي ما مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.

في زيارة نادرة خارج أوكرانيا.. زيلينسكي يتوجه إلى بولندا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا في زيارة نادرة خارج أوكرانيا.. زيلينسكي يتوجه إلى بولندا
مادة اعلانية

كما أضاف أنّ هذا الأمر "رهن باتفاق مع حلفاء" بولندا في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح الرئيس البولندي أنّ وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول، لأنّ مقاتلات ميغ-29 التي ما زالت بحوزة سلاح الجوّ البولندي "تمّ تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتّصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف.

مقاتلات كورية وأميركية

وأضاف أنّ بلاده "ستظلّ بحاجة" لمقاتلات ميغ-29 في المدى المنظور، لكن مع تسلّمها قريباً مقاتلات من طرازي "إف إيه-50" الكورية الجنوبية الجديدة وإف-35 الأميركية، ستتمكّن من تزويد كييف بالمقاتلات القديمة.

الرئيس البولندي (أ ب)
الرئيس البولندي (أ ب)

ومن المتوقع أن تتسلّم بولندا أول طائرة مقاتلة من أصل 50 طائرة من طراز "إف إيه-50" قبل نهاية العام الجاري، بينما يُتوقّع أن تتسلّم أول طائرة مقاتلة من أصل 32 طائرة من طراز "إف-35" مطلع العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط