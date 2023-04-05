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رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي
رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي - رويترز

رئيسة تايوان: تايبيه "ليست معزولة" بدعم أميركا

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأميركيين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مواجهة الغضب الصيني.

وشدّدت في تصريحات للصحافيين خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على أن "حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان الى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".

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