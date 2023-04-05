كييف: منظومة أفينجر الأميركية تدخل الخدمة بالجيش الأوكراني

أعلن قائد القوات الأوكرانية المشتركة، سيرغي نايف، اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الأميركية "أفينجر" دخلت الخدمة في الجيش الأوكراني.

"دخلت الخدمة"

وكتب نايف على تطبيق تليغرام: "تم تعزيز حماية المجال الجوي لمنطقة العمليات الشمالية بالأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء في حلف الناتو. منظومة الصواريخ "أفينجر" دخلت الخدمة فعليا".

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"جيدة وفعالة"

كما نشر مقطع فيديو مع وجود نظام دفاع جوي في الخلفية، موضحا أن عناصر الجيش الأوكراني العاملين على منظومات "أفينجر" قد تدربوا على استخدامها في ألمانيا، ووصف المنظومة بأنها "جيدة وفعالة".

مساعدات عسكرية

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في 20 يناير، بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأفاد البنتاغون أنها كجزء من هذه الشريحة، ستنقل واشنطن إلى كييف 8 منظومات دفاع جوي "أفينجر"، و59 عربة قتال مشاة "برادلي" و590 صاروخًا للأنظمة المضادة للدبابات "توو"، بالإضافة إلى 295 ألف قطعة ذخيرة عيار 25 ملم.

ونظام أفنجر هو نظام دفاعي قصير المدى محمول على مركبات هامفي الأميركية المتعددة المهام مضاد للأهداف الجوية منخفضة الارتفاع وهي المروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة والمقاتلات المقتربة القاصفة.