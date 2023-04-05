نتنياهو: نعمل على تهدئة الموقف بعد اشتباكات الأقصى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تعمل على تهدئة الموقف، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وفق رويترز.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت توتراً غير مسبوق، بعد مهاجمة الشرطة الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى، وإطلاق صواريخ من غزة.

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وفي آخر تطورات الوضع الميداني، قصفت طائرات إسرائيلية القطاع المكتظ بالسكان، صباح الأربعاء.

فيما أعلنت إذاعة حماس أن الضربات أصابت معسكري تدريب أحدهما في مدينة غزة والآخر في مخيم للاجئين، بحسب رويترز.

اقتحام باحات الأقصى

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل عقب إطلاق صفارات الإنذار في البلدات الجنوبية.

بالتزامن هاجمت الشرطة الإسرائيلية عشرات المصلين في المسجد الأقصى فجر الأربعاء، فيما وصفته بأنه رد على أعمال شغب.

كما زعمت أنها اضطرت إلى دخول حرم المسجد، بعد أن تحصن داخله من وصفتهم بـ"المحرضين المقنعين" وبحوزتهم ألعاب نارية وعصي وحجارة. ولاحقاً أعلنت اعتقال 350 شخصاً.

يشار إلى أن المسجد الأقصى لطالما شهد احتكاكات، أدت إلى اندلاع أعمال عنف في السنوات القليلة الماضية.