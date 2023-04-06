الصين تتعهد برد "حازم" على استقبال أميركا لرئيسة تايوان

نددت وزارة الخارجية الصينية الخميس باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.
"تواطؤ خطير"
وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة: "ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع الأربعاء "انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود.
"الخط الأحمر للصين"
كما أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".
في السياق، شجبت وزارة الدفاع الوطني الصينية أيضا لقاء تساي مع مكارثي، بحسب ما أوردت شينخوا.
وقالت الوزارة في بيان "نعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ومطلق زيارة يقوم بها زعيم تايواني للولايات المتحدة تحت أي مسمى أو ذريعة".
"الجيش سيحمي بحزم سيادة الصين"
وأضافت أن "(جيش التحرير الشعبي) سيحمي بحزم سيادة الصين وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
والتقت تساي بسياسيين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.
يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
-
للمرة الثانية.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي في السودانأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد والذي كان ... السودان
-
عاشت لحظات صعبة.. فنانة مصرية لم تنم من البكاءأوقات صعبة عاشتها الفنانة المصرية رحمة أحمد، التي اشتهرت بسبب شخصية "مربوحة" التي تقدمها في مسلسل "الكبير"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا العام ... ثقافة وفن
-
إسرائيل تمنع الرجال دون 40 عاما من دخول الأقصىأفاد مراسل "العربية" فجر الخميس، بانتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، ومنع من هم أقل من 40 عاما من دخول المسجد الأقصى لصلاة الفجر ... العرب والعالم