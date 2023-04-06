اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الصين وطائرات تايوان - تعبيرية
تعبيرية
تايوان

بعد استقبال أميركي لرئيستها.. حاملة طائرات صينية تقترب من سواحل تايوان

بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس، إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من سواحل تايوان الشرقية.

وأوضحت الدفاع التايوانية أن حاملة طائرات وسفنا حربية صينية تجري تدريبات حول سواحل الجزيرة.

مادة اعلانية

يأتي ذلك بعد اجتماع تساي إينج وين رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في كاليفورنيا

رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي
رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي

.

ونددت وزارة الخارجية الصينية الخميس باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

"تواطؤ خطير"

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة "ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع الأربعاء "انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود.

الصين تتعهد برد "حازم" على استقبال أميركا لرئيسة تايوان العرب والعالم الصين تتعهد برد "حازم" على استقبال أميركا لرئيسة تايوان

والتقت تساي بسياسيين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.

يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على أكبر عملية نهب للمتحف العراقي خلال الغزو الأميركي تعرف على أكبر عملية نهب للمتحف العراقي خلال الغزو الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط