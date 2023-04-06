بعد استقبال أميركي لرئيستها.. حاملة طائرات صينية تقترب من سواحل تايوان

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس، إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من سواحل تايوان الشرقية.

وأوضحت الدفاع التايوانية أن حاملة طائرات وسفنا حربية صينية تجري تدريبات حول سواحل الجزيرة.

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يأتي ذلك بعد اجتماع تساي إينج وين رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في كاليفورنيا

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ونددت وزارة الخارجية الصينية الخميس باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

"تواطؤ خطير"

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة "ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع الأربعاء "انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود.

والتقت تساي بسياسيين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.

يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.