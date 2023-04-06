الجيش اللبناني يعثر على صواريخ.. إسرائيل تتهم حماس وتحمل بيروت المسؤولية
أكد متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، الخميس.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، عبر تويتر، الخميس، أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.
وبالتزامن، أكد متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، اليوم الخميس، نقلا عن رويترز.
وأضاف أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ التي انطلقت من أراضيها.
وقال المتحدث الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس في لبنان".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض دفاعاته الجوية 25 صاروخاً من بين 34 أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل.
وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.
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