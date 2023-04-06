اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ ومنصات إطلاق
صورة نشرها الجيش اللبناني على تويتر
الشرق الأوسط

الجيش اللبناني يعثر على صواريخ.. إسرائيل تتهم حماس وتحمل بيروت المسؤولية

أكد متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، الخميس.

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، عبر تويتر، الخميس، أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.

وبالتزامن، أكد متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، اليوم الخميس، نقلا عن رويترز.

مادة اعلانية

وأضاف أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ التي انطلقت من أراضيها.

وقال المتحدث الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس في لبنان".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض دفاعاته الجوية 25 صاروخاً من بين 34 أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل.

الجيش اللبناني يعثر على صواريخ ومنصات
من 2
  • الجيش اللبناني يعثر على صواريخ ومنصات
  • صورة للجيش اللبناني
(2 صور)
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ ومنصات
الجيش اللبناني يعثر على صواريخ ومنصات
صورة للجيش اللبناني
صورة للجيش اللبناني

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان "الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط