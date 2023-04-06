ماكرون يطالب الرئيس الصيني "بإعادة روسيا إلى رشدها"
الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الصيني في بكين التعويل عليه لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصيني شي جينبيغ إنه يعول عليه "لإعادة روسيا إلى رشدها".
وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي: "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدهاـ والجميع إلى طاولة المفاوضات".
وأشاد الرئيس الصيني خلال لقاء مع نظيره الفرنسي بالعلاقات مع فرنسا في عالم يشهد "تغيرا تاريخيا عميقا". وقال شي إن "العالم يشهد الآن تغيرا تاريخيا عميقا".
وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك "تطورا إيجابيا وثابتا".
وعقد ماكرون لقاء منفردا، بعد ظهر الخميس، مع نظيره الصيني. وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.
واعتبر ماكرون أن الصين تلعب دورا مهما في بناء العالم. وكتب ماكرون تغريدة قبيل بدء المحادثات مع الرئيس الصيني: "إنني مقتنع بأن للصين دورا مهما في بناء العالم، وهذا ما جئت لمناقشته"، قائلاً: "إننا سنناقش مع الرئيس شي جينبينغ أيضا قضايا تخص الشركات والمناخ والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي".
تجدر الإشارة الى أن ماكرون وصل إلى الصين، الأربعاء، في زيارة تنتهي الجمعة. وهذه هي الرحلة الأولى للرئيس الفرنسي إلى الصين منذ 3 أعوام ونصف، حيث كانت آخر زيارة له إلى بكين في خريف عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى.
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