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الشرطة العسكرية الروسية
الشرطة العسكرية الروسية

مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار في القوقاز الروسي

الهجوم وقع خلال عملية "مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك

موسكو - أ ف ب
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قتل ثلاثة عناصر شرطة وجرح ثمانية آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية اليوم الخميس.

وأوضحت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار سجل مساء الأربعاء خلال عملية "مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي في زيازيكوف-يورت وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.

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وأفاد مصدر أوردته وكالة "إنترفاكس" بأن "ثلاثة عناصر شرطة قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

وبوشرت العملية بعدما هاجم مسلحون نهاية مارس/آذار مركزا للشرطة عند الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية ما أدى إلى إصابة عنصر شرطة بحسب وكالة "ريا نوفوستي".

وتقع جمهورية إنغوشيا الروسية في القوقاز بجوار الشيشان التي كانت في التسعينات ومطلع الألفية مسرحا لحربين بين موسكو وانفصاليين، ومن وقت لآخر تتعرض السلطات لهجمات لكنها أصبحت قليلة جدا.

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