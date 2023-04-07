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Former US President Donald Trump, who announced a third run for the presidency in 2024, speaks at his Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida, US December 31, 2022. (File photo: Reuters)
ترمب
محاكمة ترمب

تاجر أسلحة روسي يقترح على ترمب اللجوء لموسكو: إدارة بايدن تفضل إنهاء حياتك

الرسالة التي وجهها فيكتور بوت من موسكو أمام صحافيين: "ستكون (ترمب) موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً".

موسكو - فرانس برس
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اقترح تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الجمعة، اللجوء في روسيا، معتبراً أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

وبوت، الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترمب يحذّره فيها من أنّ "إدارة (الرئيس جو) بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها".

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فيكتور بوت تاجرالأسلحة الروسي قبل إطلاق سراحه
فيكتور بوت تاجرالأسلحة الروسي قبل إطلاق سراحه

وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحافيين: "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".

وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً.

وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريغوانا.

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وأجرت موسكو وواشنطن صفقات عدة لتبادل أسرى في السنوات الأخيرة.

وتحتجز روسيا ما لا يقلّ عن 3 أميركيين في سجونها، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس.

وشهدت العلاقات الروسية-الأميركية تدهوراً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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