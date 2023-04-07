توجيه تهمة التجسس رسميًا إلى الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا
الصحافي "نفى بشدة كل الاتهامات، وقال إنه منخرط في أنشطة صحافية في روسيا"
وجّهت موسكو تهمة التجسّس رسميا إلى الصحافي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، الجمعة، مشيرة إلى أنه نفى ضلوعه في أي تجسس.
وأوردت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن "محققي هيئة الأمن الفيدرالية الروسية وجّهوا إلى غيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده"، وأشارت إلى أنه "نفى بشدة كل الاتهامات وقال إنه منخرط في أنشطة صحافية في روسيا".
وأكّدت موسكو، الخميس، للسفيرة الأميركية أنّ "لا جدوى" من محاولة الضغط عليها في قضية الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش الذي أوقفته السلطات الروسية بتهمة "التجسس".
واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي وناقش معها هذه المسألة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ "الضجّة الإعلامية حول هذه القضية بهدف الضغط على السلطات الروسية والمحكمة التي ستقرّر مصير إيفان غيرشكوفيتش لا جدوى منها ولا معنى لها".
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