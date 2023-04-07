شرطة أيرلندا الشمالية تحذر من عنف الانفصاليين قبل زيارة بايدن
شهدت البلاد أعمال عنف متفرقة نفذتها مجموعات صغيرة تسببت بإبقاء مستوى التهديد عند "شديد"
حذرت شرطة أيرلندا الشمالية من احتمال حدوث أعمال شغب من قبل الانفصاليين الجمهوريين خلال عطلة عيد القيامة، قبل أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن قائد الشرطة سيمون بيرن قوله في إفادة، إن الشغب الذي يرتكبه أفراد يستخدمون العنف لمعارضة وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة قد يكون محاولة لجر أفراد الأمن إلى هجمات بالأسلحة أو القنابل.
وأضاف أن الشرطة أجرت تغييرات مؤقتة على نوبات العمل لوضع المزيد من أفراد الأمن في مهام على الخطوط الأمامية.
وأفادت "بي.بي.سي" أن مساعد رئيس الشرطة بوبي سينجلتون قال إن الشرطة لديها "معلومات مخابراتية مجتمعية قوية للغاية" تفيد بوجود مخطط لشن هجمات في لندنيري، وهي مدينة قريبة من الحدود مع جمهورية أيرلندا.
ويأتي تحذير الشرطة قبيل زيارة الرئيس بايدن الأسبوع المقبل وبعد أن رفع جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) مستوى التهديد من الإرهاب المحلي في أيرلندا الشمالية إلى "شديد".
وشهدت أيرلندا الشمالية أعمال عنف متفرقة نفذتها مجموعات صغيرة تسببت في إبقاء مستوى التهديد في معظم الأحيان عند "شديد" منذ بدء تطبيق هذا النظام في 2010.
وفي فبراير شباط، تعرض المحقق جون كالدويل لإطلاق النار عدة مرات من قبل مسلحين اثنين، وهو هجوم اشتبهت الشرطة في أنه من تنفيذ الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وهو جماعة مسلحة تسعى إلى دمج أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.
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