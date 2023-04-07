لافروف يكشف من أنقرة تطورات مسار عملية التقارب التركي السوري

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، من أنقرة تطورات الوضع السوري ومسار عملية التقارب التركي السوري، وذلك بعد مباحثات مطولة مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وزير خارجية روسيا: بحثت مع نظيري التركي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق #العربية pic.twitter.com/eeqejjkkdS — العربية (@AlArabiya) April 7, 2023

وقال لافروف: "ناقشنا بشكل تفصيلي الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز والبحر الأسود، وأولينا اهتماما خاصا للتسوية السورية في سياق عملية التطبيع بين سوريا وتركيا بوساطة روسية، وكما تعلمون في العام الماضي تم التواصل على مستوى وزراء الدفاع. ثم كان هناك تواصل رباعي لنواب وزراء الخارجية".

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وتابع لافروف القول: "هذه العملية لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية، وقد انطلقنا من هذا عندما بدأنا مساعينا، ونحن وزملاؤنا نحضر للقاءات على مستوى الوزراء، وهو ما حدث خلال لقاء نواب الوزراء في العاصمة الروسية مؤخرا".

من جانبه قال الوزير التركي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا. نحن نشكر السيد لافروف والخارجية الروسية على إعداد وتحضير لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو يوم 4 أبريل الجاري".

ووفقا له، تأمل أنقرة بأن تستمر عملية التسوية السورية بنفس الشكل الشفاف والمفتوح الذي كانت عليه من قبل.