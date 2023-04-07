قتيل و6 جرحى جراء إطلاق نار ودهس في تل أبيب

أفاد مراسل العربية، مساء الجمعة، بوقوع قتيل وإصابة 6 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار ودهس في تل أبيب.

وأكد مراسل العربية اعتقال منفذ إطلاق النار في تل أبيب.

مشاهد من مكان وقوع عملية إطلاق نار ودهس في وسط #تل_أبيب، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بينهم حالات خطرة#العربية pic.twitter.com/uOP1l960SF — العربية (@AlArabiya) April 7, 2023

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وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، خبر وقوع قتيل وإصابات متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق النار والدهس، ووصفت الخارجية الإسرائيلية العملية بـ"الهجوم الإرهابي"، وقالت إن سيارة دهست عددا من الراجلين في كورنيش تل أبيب، مشيرة إلى أنها خلفت قتيلا و6 جرحى.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص قرب متنزه على البحر قبل أن تنقلب.

وأضافت الشرطة أنها أطلقت النار على سائق السيارة، الذي تشتبه الشرطة في أنه استخدم سيارة مسروقة وأنه ينحدر من الضفة الغربية.

ووصفت هيئة إنقاذ إسرائيلية الواقعة بأنها هجوم بإطلاق نار. جاء ذلك على خلفية تصعيد التوترات بعد غارات جوية إسرائيلية ضربت أهدافا فلسطينية في لبنان وغزة، فضلا عن هجوم بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيليتين اثنتين.

ويسود هدوء حذر بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في لبنان وغزة، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، ردا على هجمات صاروخية تتهم إسرائيل حماس بالمسؤولية عنها، في وقت ينذر فيه توتر نجم عن اقتحام الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى هذا الأسبوع بالخروج عن السيطرة.

استهدف الجيش الإسرائيلي خلال الليل 3 منشآت لحركة حماس في جنوب لبنان، وأكثر من 10 أهداف عسكرية للحركة في قطاع غزة، في حين أطلق المسلحون الفلسطينيون أكثر من 40 صاروخا على إسرائيل منذ منتصف الليل.

وقال متحدث باسم المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي، إن الجيش استخدم حوالي 50 طنا من الذخيرة لمهاجمة أهداف حماس في قطاع غزة، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. وأشار إلى إطلاق 44 صاروخا على إسرائيل من غزة خلال الليل، تم اعتراض 8 منها بواسطة الدفاع الجوي، و9 أخرى لم تتخط حدود القطاع، و12 حلقت باتجاه البحر، و14 سقطت في منطقة غير مأهولة، وانفجر صاروخ واحد بالقرب من مدينة سديروت.